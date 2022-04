Martin Luther King : retour en 1962 avec un reportage tourné aux USA par la RTBF

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus particulièrement en 1962 dans une archive du magazine réalisé par la RTBF, Neuf Millions.

À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Martin Luther King, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale, Hugues Hamelynck lui rend hommage dans Le 6/8 à travers des images d’archive tournées par la RTBF. Ce reportage a été réalisé il y a tout juste 60 ans à Atlanta aux Etats-Unis.

Martin Luther King venait de sortir de prison deux jours avant la réalisation du reportage, et son premier sermon eut pour titre ce dimanche-là "Il faut aimer ses ennemis ", rapporte la voix off avant l'interview.