Martin Luther King Jr et sa femme ont payé la facture de naissance de Julia Roberts

Amusée et étonnée que la journaliste connaisse cette histoire, Julia Roberts s’exclame "Ok… Ses recherches sont vraiment bonnes", et poursuit en souriant "La famille King a payé ma facture d’hôpital… Martin Luther King Jr. et Coretta."

Dans les années 60, la ségrégation raciale est particulièrement virulente aux Etats-Unis. Les Roberts dirigent une école de théâtre à Atlanta : "Un jour, Coretta a appelé ma mère et lui a demandé si ses enfants pouvaient faire partie de l’école parce qu’ils avaient du mal à trouver un endroit qui les accepterait." raconte l’actrice oscarisée. Betty, sa mère, accepte et les deux couples se lient d’amitié. Le 28 octobre 1967, Julia Roberts naît mais ses parents n’ont pas les moyens de payer la facture d’hôpital, c’est le couple King qui les sortira "du pétrin" selon l’actrice.