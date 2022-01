Martin Luther King Day, American National Holiday

Le Martin Luther King Day est observé pour la première fois le 20 janvier 1986. Stevie Wonder, qui a passé des années à plaider pour une fête nationale en l’honneur de son défunt héros, organise un concert réunissant les plus grandes stars pour célébrer l’événement. Diffuser à la télévision sur les grandes chaînes, il y avait notamment comme invité : Bob Dylan qui a marché avec Martin Luther et Joan Baez pendant les manifs vers Washington en 1963. Mais tout le monde attend une seule chose, que Stevie Wonder chante ''Happy Birthday'' et les émotions sont au comble...