Martin Luther King, 55 ans après BJ Scott revient sur le mystère de son assassinat

Le 4 avril 1968, le Dr Martin Luther King Jr. a été abattu alors qu’il se tenait sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee. Une heure plus tard, il est déclaré mort. Depuis 55 ans, le gouvernement fédéral affirme que James Earl Ray est le tireur qui a assassiné Martin Luther King ce jour-là. Mais au sein de la famille de Martin Luther King, on persiste à croire que Ray est innocent et qu’il a été piégé pour porter le chapeau.

Les objets trouvés près de la scène du crime portaient les empreintes digitales d’un évadé du nom de James Earl Ray. Connu pour extrêmement raciste, c’était un criminel de carrière qui avait été condamné au moins quatre fois pour le braquage d’un café, d’un taxi, d’un bureau de poste et d’une épicerie. Un petit frappe, quoi. Un an auparavant, il s’était évadé du pénitencier de l’État du Missouri alors qu’il purgeait une peine de 20 ans, et il était en fuite au moment où King a été abattu.