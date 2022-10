Martin Luminet : “La musique francophone n’est plus poussiéreuse ni ringarde”

Ce morceau s’intitule “REVENIR”. Peux-tu m’en dire un peu plus sur cette sortie ? Quel est le message que tu as voulu faire passer ?

C’est un morceau qui n’était pas prévu. Mon premier EP Monstre était très intime, j’avais besoin de régler certaines choses. J’avais comme un besoin d’aborder l’intime, les choses que j’avais beaucoup cachées et dont je n’osais pas parler. Pour moi, la musique avait cette fonction-là : m’aider à parler des choses que je voulais cacher. Une fois que j’ai écrit l’EP, je me suis senti débarrassé de ce sujet-là. Pour l’album, j’avais envie d’un truc plus pensé, avec une narration. Après avoir écrit sur l’ultra intime, je voulais écrire sur l’intimité collective : ce qu’on traverse en tant que génération, ce qu’on traverse en tant que société, et pas simplement parler du grand public mais se poser la question suivante “est-ce qu’intimement on vit les choses de manière collective ?”. Chez nous, il y a une colère sociale très forte qui m’obsède, et je n’arrive pas à vivre dans ce monde sans être énervé. Je me suis donc mis en tête de faire un album là-dessus. Au milieu du processus d’écriture, j’ai vécu une rupture amoureuse et je me suis senti de plus en plus lent, comme si quelque chose me tirait. Au bout d’un moment, je me suis posé et je me suis rendu compte d’une chose : j’avais besoin de parler de cette rupture. Je me suis détendu, je me suis mis à regarder ce truc-là dans les yeux. L’album a bifurqué, et moi aussi. Ça m’a fait beaucoup de bien de me dire qu’encore une fois, les plus belles choses qui nous arrivent sont des accidents. J’étais hyperheureux, en plus je trouve que les ruptures sont des choses assez heureuses. Elles te permettent de changer de cycle, de te poser les bonnes questions sur ton rapport au couple et à l’amour, et d’évoluer sur ces questions qui sont, à mon sens, vitales. Les ruptures sont autant à mettre en valeur que les histoires d’amour. À chaque fois, on se dit “C’est une rupture, c’est forcément triste”. Pour moi c’est normal, c’est comme la fin d’un film. Il faut leur donner de l’importance. Sur “REVENIR”, je parle de ce qui mène à la rupture. Ça m’a fait du bien de me dire à ce moment-là “tiens, je suis en train de vivre une baisse d’amour, on est en train de m’enlever mes sentiments, et c’est OK”. Il n’y a rien de pire que de forcer les gens à nous aimer ou de les retenir. J’ai eu envie de dire qu’il fallait regarder ça en face et en parler pour se soigner. Dans la musique, on a toujours cette chance de pouvoir se “venger” dans le sens noble du terme : on peut avoir une relecture de ce qui s’est passé, on peut revivre quelque chose avec du recul et en faire quelque chose qui peut suggérer un peu de beauté ou de réparation.