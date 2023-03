"Martin fait de la danse" : un outil pour dégenrer les activités extrascolaires

C’est pour faire bouger les lignes que l’équipe a créé "Martin fait de la danse", un outil pédagogique à destination des professionnel·les de l’enfance (2,5 – 12 ans). Leurs objectifs ? Informer, participer à la prise de conscience du poids des habitudes sexistes et œuvrer à la mise en place de bonnes pratiques. "Pour construire cet outil, nous avons interrogé des familles, des enfants et des professionnel·les de terrain. Aussi, nous avons épluché nombre d’études, et avons constaté que très peu de recherches de genre avaient été menées à propos du secteur de l’accueil extrascolaire…", explique Mathilde Fanuel.

Ce qui compte, c’est que tous les enfants puissent être accepté·es tel·les qu’ils et elles sont !

Il était grand temps de poser le sujet sur la table ! "Martin fait de la danse" (dont le nom fait référence aux albums de jeunesse pas toujours très déconstruits du passé) interroge les représentations sexuées et genrées. Outre les passages théoriques, l’outil est ponctué de paroles recueillies auprès des professionnel·les et des enfants. Certains témoignages sont édifiants, à l’instar de celui d’Adrien, 6 ans : "Je fais du sport de muscle, de la vitesse et je nage. Je ne pense pas que les filles elles font beaucoup de muscu. Elles font plutôt du bricolage ou de la danse."

Au fil des pages, on découvre de manière très claire que les comportements sexistes reflètent une socialisation et une éducation genrée, et ne pas s’y conformer, c’est courir le risque d’être exclu·e par ses pair·es.