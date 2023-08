Martin Charlier revient sur son expérience dans "La Yourte" et balance sur Livia Dushkoff

Pas de perruque, pas de déguisement et pas d’imitation… c’est sur un ton grave que Martin Charlier a présenté le Cactus du 8/9, une chronique piquante sur l’actualité du jour. Il était question de réchauffement climatique… L’occasion pour Martin de se rappeler son expérience dans l’émission "La Yourte".

L’année passée, Martin Charlier a relevé le défi de "La Yourte", soit vivre cinq jours loin de tout confort dans le but de se surpasser pour adopter les réflexes durables imposés par ce nouveau mode de vie (à revoir sur Auvio).

C’est avec Livia Dushkoff et Jérôme de Warzée qu’il a vécu cette expérience. Avec humour, il détaille leurs sacrifices : "On s’était tous les trois prêtés au jeu en réduisant au maximum notre impact sur la nature. Jérôme avait accepté de polluer moins l’air avec ses jeux de mots incompréhensibles, moi, j’avais arrêté de me laver tout simplement, et d’ailleurs j’ai continué après, je n’ai repris des douches qu’à partir du 6 juin, date à partir de laquelle il m’a suffi de sortir dans mon jardin à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, et Livia avait accepté de faire ses besoins dans une toilette sèche, que j’ai d’ailleurs dû aller vider, un souvenir horrible, je te remercie encore."

"Livia avait même accepté de se passer de papier toilettes, puisque selon elle, il y avait de la sciure. Il a d’ailleurs fallu lui expliquer le 4e jour que la sciure remplaçait l’eau et non le papier. Je n’ose pas imaginer comment elle avait fait depuis le début de séjour."

Si Martin exagère la situation pour sa chronique humoristique, ces toilettes sèches ont tout de même valu un fou rire à toute l’équipe. Livia expliquera ensuite ce qu’il s’est vraiment passé :

"J’ai dit la plus grosse boulette du monde. On nous demande de choisir entre le papier toilette et le dentifrice et je dis 'on peut se passer de papier toilette puisqu’on a de la sciure' […] un fou rire s’en est suivi. Les caméras dans la yourte tremblaient tant tout le monde était mort de rire." Elle confirme n’avoir jamais essayé la technique !