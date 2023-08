Martin Charlier imite Adrien Devyver et revient sur la polémique des people qui vous arnaquent malgré eux

Dans le Cactus du 8/9, Martin Charlier revient sur les arnaques usurpant l’image des personnalités publiques qui circulent sur internet… dans la voix d’Adrien Devyver, victime de ce stratagème. Une chronique piquante sur l’actualité du jour !

"Il ne se passe pas un jour sans qu’on voit fleurir sur les réseaux sociaux des arnaques au sujet de personnalités telles qu’Elio Di Rupo, Sara De Paduwa, Alexander de Croo, Ophélie Fontana, et bien d’autres encore, qui vous parlent de leur gain rapide et massif d’argent, et vous renvoient vers des sites d’arnaques" commence Martin, avant de poursuivre avec humour dans la voix de son comparse du Grand Cactus !

Retrouvez cette séquence dans la vidéo ci-dessous.