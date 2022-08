Martin Charlier fête ses 15 ans de scène, à Liège !

Après 2 ans d’attente, Martin Charlier vous donne rendez-vous le jeudi 20 octobre, à 20h, sur la scène mythique du Forum de Liège, pour fêter ensemble, ses 15 ans (presque 17) de métier et ses 10 ans de télé.

Pour marquer le coup, le plus Liégeois et surtout le plus Hervien des humoristes belges vous promet un show exceptionnel regroupant ses meilleurs sketchs, mais aussi de nombreuses surprises, qu’il ne pouvait proposer nulle part ailleurs que dans sa ville de cœur !

L’occasion de revoir les désormais célèbres Kiki L’innocent, Luc Noël, Tristan ou encore Madame Rigide, qui cartonnent dans le Grand Cactus, mais qui sont le fruit de l'imagination débordante de Martin. Pour cet évènement, les amis de Martin seront aussi au rendez-vous, comme Jérôme de Warzée, Kody, Freddy Tougaux, Isabelle Hauben, Pablo Andres, et beaucoup d’autres.

Cette joyeuse bande promet de rendre votre soirée mémorable !

Envie d’y prendre part ? Infos et réservations sur le site officiel du Festival du Rire de Liège.