Martin Charlier démonte les conseils pour diminuer sa facture d’énergie

On dit que le mois de septembre est le mois de l’argent. Mais pour Martin Charlier c’est plutôt le mois sans argent. Dans le Cactus du 8/9, une chronique piquante sur l’actualité du jour, il commente les astuces pour économiser sur sa facture d’énergie lues dans la presse.

Conseil numéro un : comparer

"Je l’ai fait. Ils sont tous au même prix, sauf un que je ne citerai pas mais le slogan c’est ensemble, faisons la différence. Et c’est vrai, ça revenait à 2€ de moins par mois, mais pour ça faut prendre un abonnement annuel qui coûte 24 euros, Autrement dit, 12x2, 24, ça revient au même."

Conseil suivant : les achats groupés

"Le mieux c’est de grouper je cite, l’électricité, le gaz, le mazout, le bois et pourquoi pas les pellets pour faire chuter la facture. Ben moi qui me chauffe au gaz et au bois, je me demande ce que je vais faire des 2000 litres de mazout et des 15 sacs de pellets que j’ai commandés avec leurs conneries."

Troisième conseil : bien laisser la température intérieure à 19°

"Ce que j’ai essayé hier, mais vu qu’il faisait 25° dehors, ça m’a coûté un pont en clim pour garder la maison à 19."

Retrouvez l’intégralité de la chronique dans la vidéo en haut d’article.