Martin Charlier alias Kiki l’innocent revient sur ses 17 ans de scène et vous raconte ses plus beaux souvenirs

Martin Charlier est venu dans Le 8/9 pour présenter son spectacle Martin Charlier et ses amis dans le cadre du Festival International du Rire de Liège.

Cette année, Martin Charlier fête ses 15 ans de scènes, de plateaux télé et radio. Pour célébrer cet anniversaire, Martin a la chance de jouer dans la salle mythique du Forum de Liège.

Et on ne fête pas un anniversaire sans invités, Jérôme de Warzée, Kody, Jean-Luc Fonck, Pablo Andres, Freddy Tougaux, Isabelle Hauben et bien d’autres seront de la partie aux côté de Martin Charlier sur la scène du Forum de Liège le 20 octobre.

En réalité, ce soir-là, Martin Charlier fêtera ses 17 ans de scène. En effet, cela fait deux ans que son spectacle est reporté. L'idée de le présenter dans le cadre du VOOrire permet à Martin Charlier de se libérer de pas mal de point au niveau de l'organisation.

Ce spectacle s'annonce riche en surprises avec un groupe de musique, un écran géant, Martin Charlier annonce qu'il dévoilera certains de ses talents qu'il n'a jamais montré, il va rendre hommage à ses idoles, etc. Un spectacle unique, qui retrace 15 années de scènes, qui reprend les 10 meilleurs sketchs de Martin, mais aussi ses meilleurs personnages Luc Noël, Tristan ou encore Kiki l'innocent.

L'occasion pour l'humoriste de revenir sur ses débuts et sur tout le chemin parcourus. Globalement il est fière de son parcours même s'il aurait préféré oublier ses prestations dénudées dans Le Grand Cactus.

Martin et tous ses amis n’attendent plus que vous pour faire la fête comme on sait si bien la faire à Liège, rendez vous le 20 octobre au Forum.