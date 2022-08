Martijn Wydaeghe, régional de l'étape à Ypres : "De la pression ? Dans nos pneus... mais pas sur nos épaules"

Le Rallye d'Ypres, neuvième des treize rendez-vous du championnat du monde WRC en 2022, se déroulera ce week-end.

"L'an dernier, on pensait que ce serait un one shot. On n'a pas espéré revoir Ypres au calendrier WRC. Ca fait plaisir de revenir. Je suis né à 15 kilomètres d'ici, on est chez moi. C'est génial. Ma famille et mes amis seront présents comme l'année passée, ce sera une ambiance extraordinaire", a souri Martijn Wydaeghe à notre micro.

Et le copilote de Thierry Neuville d'ajouter : "Ma spéciale préférée, c'est Kemmelberg. Je l'adore, je la connais très bien car je faisais mes entrainements vélo là-bas à l'époque. Je peux dire que je connais chaque pavé présent sur cette montée. Il n'y a aucune spéciale que je n'aime pas. La plus rapide, c'est sans doute Reninge ou Langemark. La plus piégeuse ? Vleteren ou Watou. Ca dépend des conditions météos. Il y a peut-être un risque de pluie vendredi, on doit attendre pour avoir les dernières infos."