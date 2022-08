Martijn Wydaeghe : "On ne prend pas autant de risques que Tänak, ça fait la différence"

Dure, dure la vie de copilote en Rallye. Déjà qu'en temps normal, ce rôle, souvent sous-estimé, n'est pas évident à endosser, il doit l'être encore plus quand le pilote qu'on côtoie n'est pas à 100%. Demandez plutôt à Martijn Wydaeghe ce qu'il en pense. Assistant, un peu impuissant, au début de rallye difficile de Thierry Neuville, il tente de remobiliser son coéquipier mais...c'est difficile.

"Comment je décrirais ce début de rallye ? Plutôt compliqué" a-t-il entamé, au micro d'Olivier Gaspard. "Thierry n'est pas à l'aise avec les set-ups. On ne peut pas aller chercher les limites comme on le faisait l'année dernière. Si c'est la pris de risque qui fait la différence par rapport à Ott Tänak ? Oui, je pense. C'est aussi lié au style de pilotage de Ott, il est agressif, il "jette" la voiture, nous on n'a pas cette confiance pour faire cela."

Que faire alors ? Tenter de retrouver cette confiance qui fuit l'équipage ou juste attendre que ça passe ? "Personnellement, je fais mon travail comme d'habitude. J'essaie de motiver Thierry pour qu'on fasse de notre mieux. Même si c'est difficile aujourd'hui. Mon job ne change pas..."

Légère amélioration cependant sur la dernière spéciale de la matinée où Neuville a flirté avec le scratch avant de finalement baisser pavillon, battu d'un fifrelin par Katsuta : "On doit continuer sur cette lancée et essayer d'améliorer encore les set-ups pour aller plus vite..." avance le toujours très optimiste Wydaeghe.

L'objectif est donc clair : ne pas baisser les bras pour prendre du plaisir sur le rallye le plus rapide de l'année. Une course définitivement pas comme les autres : "C'est un rallye différent de tous les autres. C'est vraiment chouette, ça va vite. J'adore. Si je m'attache un peu plus fort ? Peut-être (rires). En tout cas, l'objectif c'est de continuer comme ce matin et d'aller chercher un rythme plus élévé."