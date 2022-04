Martijn Wydaeghe, l'invité surprise sur Liège-Bastogne-Liège ? "Si je fais le même effort qu'aujourd'hui, je joue devant !"

Martijn Wydaeghe a partagé les galères de Thierry Neuville ce vendredi : ensemble, ils ont réussi ce midi à ramener leur Hyundai i20 N Rally1 au parc d'assistance malgré une panne d'alternateur et une voiture qui ne voulait plus démarrer.

Après avoir poussé ce mastodonte de plus d'une tonne pendant plus de 800 mètres, l'équipage belge a réussi à éviter d'écoper d'une pénalité trop lourde (40 secondes) et a pu remonter à la deuxième place du classement général.

"J'ai puisé très loin dans mes réserves, je suis sûr que si je fais le même effort dimanche pendant Liège-Bastogne-Liège, je joue devant !, s'est imaginé Martijn Wydaeghe, qui n'a pas perdu le sourire après toutes les galères rencontrées par le duo belge, au micro d'Olivier Gaspard. Je n'avais jamais fait quelque chose comme ça, mais on est là. On a d'abord réussi à mécaniquer, mais elle est ensuite à nouveau tombée en panne. Mais on ne s'avoue jamais vaincus, on va jusqu'au bout, comme d'habitude, il y a beaucoup de points à aller chercher ce week-end. Kalle va très vite, on doit encore s'améliorer. Mais je pense qu'avec des conditions plus sèches dès demain, cela peut aller encore mieux pour nous. Il faudra faire gaffe avec les crevaisons jusqu'à dimanche, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Deuxième, c'est pas mal, mais si c'est possible, on veut encore aller chercher la première place. Tout dépendra des soucis que pourrait rencontrer Rovanpera."