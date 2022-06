Martijn Wydaeghe, fan du Kenya : "L’ambition, c’est de faire comme l’an passé… mais d'aller 40 kilomètres plus loin"

Le Rallye du Kenya, 6e manche du championnat du monde des rallyes (WRC), ce sera un duel entre Sébastien Loeb (Ford) et Sébastien Ogier (Toyota), mais aussi une nouvelle lutte cette saison entre Kalle Rovanpera (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai), qui avait été contraint à l'abandon alors qu'il occupait la tête l'an dernier.

"L’année passée, jusqu’au dimanche matin, tout se passait très bien. On a pris beaucoup de plaisir. On va essayer d’aller jusqu’au bout cette année. Pour y parvenir, on devra être constant, ne pas prendre trop de risques, trouver le bon rythme et éviter les très nombreux pièges. Certaines parties de spéciales ressemblent à un rallye-raid. J’aime bien, c’est une vraie aventure. L’ambition, c’est de faire comme l’an passé… mais faire 40 kms de plus. On a rencontré plusieurs soucis techniques en 2022, mais on doit avoir confiance dans notre équipe et notre mécanique. La voiture est quand même solide, ça va aller. Sur certaines spéciales, le balayage va jouer un rôle. Il y a toutefois plusieurs spéciales où c’est avantageux de partir dans les premiers car des pierres vont sortir après le passage des premiers concurrents. Notre position sur la route ne sera pas un problème je pense", a indiqué Martijn Wydaeghe, copilote de Neuville, à notre micro.