Martijn Wydaeghe en tête au Japon avec Neuville : "Le bon choix de pneus sera la clé pour la victoire finale"

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe occupent la tête du rallye du Japon, treizième et dernière manche WRC de la saison. Martijn Wydaeghe était très fatigué à l’issue de la quatorzième spéciale, il a donné ses impressions au micro d’Olivier Gaspard, notre envoyé spécial sur place. "Je suis plutôt fatigué là. C’était une journée très intensive. Une belle bagarre, une vraie bagarre, très serrée. C’était chouette mais on sent quand même la fatigue qui arrive."

Un peu en retrait au matin, Neuville a nettement mieux performé l’après-midi (heure japonaise) : "On a encore joué avec les réglages. Parfois c’est bien, parfois ça l’est moins. Mais Thierry sait vraiment bien gérer tout ça. Même quand il n’est pas 100% à l’aise, il essaie quand même d’aller très loin dans son attaque, et le résultat n’est vraiment pas mal."

"Honnêtement, c’est le rallye le plus difficile auquel j’ai participé jusqu’à maintenant. Ça demande vraiment beaucoup d’efforts mentaux. Il ne faut pas trop réfléchir. On commence la spéciale, on essaie de trouver un bon rythme, mais avec les conditions difficiles qu’on a aussi parfois, ce n’est pas toujours facile de trouver le bon rythme. Il faut s’adapter tout le temps. Ça demande beaucoup d’efforts."

Il reste cinq spéciales dimanche, une soixantaine de kilomètres, quelle sera la clé dans la bagarre avec Evans ? "Le bon choix de pneus. Les conditions météo s’annoncent compliquées. On verra, mais ça ne sera pas facile en tout cas."

Il n’y aura pas grand-chose à perdre pour l’équipage Hyundai ni pour celui Toyota ce dimanche : "Je pense quand même que Elfyn Evans a un peu plus de pression que nous parce que Toyota veut gagner à domicile, donc notre approche est peut-être un peu différente."

Ce rallye du Japon est le dernier de la saison mais aussi le dernier de la carrière de Bruno Thiry comme ouvreur, "j’ai toujours regardé Bruno avec des grands yeux parce qu’on était tous fans de lui quand il était pilote professionnel. Il m’a toujours donné beaucoup d’informations, il m’a souvent fait part de son avis. C’était vraiment une opportunité pour moi de travailler avec quelqu’un comme lui, on a pris beaucoup de plaisir. On a passé des moments magnifiques ensemble, j’espère fêter cela dimanche soir avec une belle victoire, ce serait une manière parfaite de mettre fin à la carrière de Bruno comme ouvreur !"