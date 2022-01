Martijn Wydaeghe confiant avant son deuxième Monte-Carlo avec Thierry Neuville : "Être malins et commencer tranquillement"

Un an après ses grands débuts à la droite de Thierry Neuville dans la Hyundai i20 Coupé WRC, Martijn Wydaeghe est de retour sur les spéciales du Monte-Carlo avec un nouveau statut. Après une saison complète en Championnat du Monde des Rallyes et deux victoires récoltées à Ypres et en Catalogne, le copilote belge découvre la flambant neuve Hyundai i20 N Rally 1, le premier bolide sud-coréen de l'ère hybride.

"Nous sommes heureux du déroulement du shakedown ce matin, même si ce n'était qu'une petite spéciale de 2.3 kilomètres, a analysé Martijn Wydaeghe au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. Je pense que ce soir, on aura déjà beaucoup plus d'infos ! Tout le monde arrive ici en étant encore en train de finaliser les voitures, c'est normal de voir des petits soucis à gauche et à droite. J'espère que ce ne sera pas le cas pour nous, mais pour l'instant, tout s'est bien passé. Nous devrons être malins et on verra comment ça va se dérouler, étape par étape. On va commencer tranquillement et voir comment la voiture marche, si tout va bien, on pourra un petit peu augmenter le rythme."