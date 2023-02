Martha Argerich et Daniel Barenboim, le coup de foudre musical

Martha Argerich et Daniel Barenboim entretiennent une longue complicité malgré des tempéraments très différents. Nés tous deux à Buenos Aires, leurs carrières pianistiques se sont entrecroisées à de nombreuses reprises. Revivez l’un de leurs récitals à quatre mains convoquant Mozart, Schubert, et une version puissante du Sacre du Printemps de Stravinsky à la Philharmonie de Berlin en 2014.

Ils font chacun partie de la vie de l’autre et se complètent. Tous deux naissent à Buenos Aires, une année après l’autre, et se rencontrent encore enfants, dans des salons de musique. C’est un coup de foudre amical et musical qui les transcende. C’est leur talent également qui les fera se croiser et se recroiser dans leurs carrières.

Il y a quelques semaines, les deux artistes se retrouvaient en compagnie du Berliner Philharmoniker. Au même endroit, à la Philharmonie de Berlin, en 2014, c’est à quatre mains que les deux pianistes se retrouvaient. Un moment exceptionnel à vivre ou revivre grâce à notre Catalogue Barenboim sur Auvio !

Au programme :

Wolfgang Amadeus Mozart – Sonate pour deux pianos, en ré majeur KV 448

Franz Schubert – Variations sur un thème original pour piano à quatre mains en la bémol majeur D. 813, opus 35

Igor Stravinski - Le Sacre du Printemps, version pour piano à quatre mains