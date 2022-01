"Martha Argerich et Charles Dutoit", une archive de la RTS à la rencontre de la jeune Martha Argerich, âgée de 30 ans

Après avoir évoqué Alfred Cortot en MasterClass, Vladimir Horowitz en larmes ou encore Nelson Freire nous parler de ses souvenirs d’enfance, Valentine Jongen met en lumière une archive de la RTS autour de la légendaire Martha Argerich.

Née le 5 juin 1941 à Buenos Aires – elle a fêté ses 80 ans en juin dernier, Martha Argerich est l’une des plus grandes pianistes de la seconde moitié du XXe, et de la première moitié du XXIe siècle. Mais qui se souvient de la jeune Martha Argerich ? Qui était-elle au début de sa carrière ? Grâce aux archives de la RTS (la Radio-Télévision Suisse) et grâce à Internet, il vous est possible de (re)découvrir qui était Martha Argerich il y a tout pile 50 ans.

Au printemps 1972, la RTS s’est rendue à Jouxtens-Mézery, petite commune au nord de Lausanne où résidait Martha Argerich, alors âgée de 30 ans avec son mari, le chef d’orchestre suisse Charles Dutoit. Avec beaucoup de naturel, souvent une cigarette à la main, Martha Argerich se dévoile aux côtés de Charles et de leur fille, Annie, qui a, à l’époque, 18 mois. Au piano, dans la cuisine ou au jardin, le couple se confie sur leurs métiers respectifs, sur leur vie (pour rappel, ils divorceront un an plus tard), sur leurs tournées et leur rapport à la musique.

Dans ce reportage, vous découvrirez Martha Argerich chez elle, au piano pour jouer Mozart, Chopin, Tchaïkovsky… Elle évoque aussi ses premiers cours de piano entre 5 et 10 ans avec Vincenzo Scaramuzza. Le même Scaramuzza qui dirigeait la petite Martha, 8 ans, dans le Concerto n°1 de Beethoven, celui en Ré mineur de Mozart et une suite française de Bach au milieu. Elle explique ensuite qu’à 13 ans, elle quitte l’Argentine et passe ses premiers Concours à 16 ans (qu’elle remporte brillamment).

"Martha Argerich et Charles Dutoit", un documentaire-archive à découvrir ci-dessous.