Marta, Rapinoe, Kerr, Putellas : les stars que vous devez absolument garder à l’oeil pendant le Mondial féminin

Elle non plus n’est pas la plus connue du plateau. Et pourtant, attention au talent de cette Allemande de 21 ans, Lena Oberdorf. Plaque tournante d’une Mannschaft qui a atteint la finale de l’Euro l’an dernier et titulaire indiscutable d’une équipe de Wolfsburg qui a atteint la finale de la Ligue des Champions, Oberdorf est, selon beaucoup d’observateurs, la joueuse dont rêverait n’importe quel entraîneur.

Milieu défensive de formation, Oberdorf est une #6 moderne, sorte de pitbull, installée devant sa défense, qui ne compte pas le moindre de ses efforts. Lecture de jeu, tacles ultra-précis, récupération, abattage et même précision dans ses passes vers l’avant, elle a déjà quasiment tout dans son arsenal.

Petite cerise sur le gâteau, elle perd très peu de ballons et fait déjà preuve d’une étonnante maturité pour son âge. Au sein d’une Mannschaft qui rêve d’un trophée mondial depuis 2007, son profil ne sera évidemment pas de refus.