Marta Bastianelli remporte le GP Samyn, triplé italien sur la ligne d'arrivée

Marta Bastianelli a remporté le GP Samyn féminin. La coureuse UAE a faussé compagnie au reste du peloton à deux kilomètres de l'arrivée en compagnie de Maria Giulia Confalonieri. Les deux Italiennes se sont entendues à l'entrée du village de Dour. Vittoria Guazzini a réglé le sprint du peloton, qui est arrivé une poignée de secondes derrière les fuyardes. Deuxième à Hageland, troisième au Nieuwsblad, Bastianelli confirme son excellent début de saison. Marthe Truyen finit première belge à la 8e place.

La course était disputée entre Quaregnon et Dour sur 99,4 kilomètres. Au programme des coureuses : deux circuits locaux de 26,2 kilomètres et 15 secteurs pavés (9,6 km). Le circuit local proposait cinq secteurs pavés et quelques bosses courtes mais raides, comme la côte des Nonette à Audregnies ou la côte de la Roquette à Montignies-sur-Roc.

Le GP Samyn féminin avait vu la victoire au sprint l’an dernier de la Danoise Emma Norsgaard.