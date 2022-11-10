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Марта Барандій та Жорж Даллемані в Україні | Marta Barandyi et Georges Dallemagne en Ukraine

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

За понад 8 місяців війни кожен день ми і весь світ бачимо жахливі картини війни в Україні, і зрештою звикаємо до цього. Саме тому важлива робота парламентарів, міністрів та інших глав держав, які відвідують Україну. Побачивши на власні очі повсякденне життя тамтешніх людей, можна усвідомити, що війна не закінчилась і Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки Європи та світу.

Підтримуючи дану ініціативу керівниця благодійної організації Promote Ukraine Марта Барандій, супроводжувала депутата парламенту Королівства Бельгії Жоржа Даллемана, який відвідав Україну з робочим візитом.

“Ми мали тижневий візит в Україну з Жоржом Даллемані та двома журналістами, щоб показати життя в Україні в містах та в маленьких селах, нагадуючи, що попереду зима і нас чекають важкі часи. 

Насамперед наша поїздка почалася зі Львова. Там ми зустрілися із мером та губернатором області, та поспілкувались з нашими хлопцями у військовому госпіталю. Потім ми вирушили до Києва, Харкова, також ми їздили до Ірпеня та  Ізюма. Ми спілкувались з людьми, ми бачили  наслідки “праці” російських загарбників…

З самого початку наша поїздка почала нас “загартовувати”, коли перед зустріччю у Львові почала лунати сирена і нам довелося чекати кілька годин у бомбосховищі. Але далі кадри були ще гірші, коли ми приїхали до Ірпеня, я помітила, що немає жодного багатоквартирного будинку в якому не було б розбитого вікна.   

Під час нашого візиту Жорж постійно спілкувався з українцями від Львова до Ізюма і в нього було одне із запитань до людей, яке може здаватись дивним, - “Як ви очікуєте закінчення цієї війни?” І що мене найбільше вражало, це відповідь людей на це запитання, всі люди відповідали по всій території України однаково, - “Ми очікуємо перемоги України, а якщо не буде перемоги, то наше життя нам непотрібно!” Це демонструє незламність волі українців, що не може не надихати. 

Мені здається ми виконали свою місію в цій поїздці, адже Жорж Даллемані повернувся в Бельгію з “кличем” до своїх колег та прем’єр-міністра, про збільшення допомоги Україні.” - поділилась з нами Марта. 

Повідомляємо, що Бельгія одна з двох країн разом з Угорщиною, яка не відправила в Україну свого урядовця.

Також послухати повну розмову з Мартою ви можете на нашому сайті та на нашому радіо RTBF-Ukraine на чистоті DAB+. 

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Depuis plus de 8 mois de guerre, chaque jour, nous et le monde entier voyons des images terribles de la guerre en Ukraine, et l'on finit par s'y habituer. C'est pour cette raison que le travail des parlementaires, ministres et autres chefs d'États se rendant en Ukraine est important. Voir par eux-mêmes le quotidien des gens sur place permet de se rendre compte que la guerre n'est pas finie et que l'Ukraine continue à avoir besoin de l'aide et du soutien de l'Europe et du monde. 

Soutenant cette initiative, la responsable de l'organisation à but non lucratif Promote Ukraine, Marta Barandyi, a accompagné le député belge, Georges Dallemagne, qui s'est rendu en Ukraine pour une visite de travail.

"Nous avons effectué une visite d'une semaine en Ukraine avec Georges Dallemagne et deux journalistes pour montrer la vie en Ukraine dans les villes et les petits villages, nous rappelant que l'hiver est à venir et que des temps difficiles nous attendent.

Tout d'abord, notre voyage a commencé à partir de Lviv. Là, nous avons rencontré le maire et le gouverneur de la région et discuté avec nos soldats à l'hôpital militaire. Ensuite, nous sommes allés à Kyiv, Kharkiv, nous sommes également allés à Irpin et Izyum. Nous avons communiqué avec les gens, nous avons vu les conséquences du "travail" des envahisseurs russes...

Dès le début, notre voyage a commencé à nous "endurcir", quand avant la réunion de Lviv, la sirène a commencé à retentir et nous avons dû attendre plusieurs heures dans l'abri anti-aérien. Mais ensuite, les images étaient encore pires, quand nous sommes arrivés à Irpin, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un seul immeuble dans lequel il n'y avait pas de fenêtre cassée. 

Lors de notre visite, Georges a constamment communiqué avec les Ukrainiens de Lviv à Izyum, et il a posé cette questions aux gens, qui peut sembler étrange, "Comment attendez-vous la fin de cette guerre?" Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la réponse du peuple à cette question, tout le monde a répondu de la même manière sur tout le territoire ukrainien: "Nous attendons la victoire de l'Ukraine, et s'il n'y a pas de victoire, alors nous n'avons pas besoin de nos vies!". Cela démontre la volonté indomptable des Ukrainiens, qui ne peut qu'inspirer.

Je pense que nous avons rempli notre mission lors de ce voyage, car Georges Dallemagne est revenu en Belgique avec un "cri" à ses collègues et au Premier ministre pour augmenter l'aide à l'Ukraine." 

La Belgique est l'un des deux pays, avec la Hongrie, qui n'a pas encore envoyé de responsable gouvernemental en Ukraine.

Vous pouvez écouter l'intégralité de la conversation avec Marta sur notre site internet et sur notre radio RTBF-Ukraine en DAB+.

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