Марта Барандій та Жорж Даллемані в Україні | Marta Barandyi et Georges Dallemagne en Ukraine

За понад 8 місяців війни кожен день ми і весь світ бачимо жахливі картини війни в Україні, і зрештою звикаємо до цього. Саме тому важлива робота парламентарів, міністрів та інших глав держав, які відвідують Україну. Побачивши на власні очі повсякденне життя тамтешніх людей, можна усвідомити, що війна не закінчилась і Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки Європи та світу.

Підтримуючи дану ініціативу керівниця благодійної організації Promote Ukraine Марта Барандій, супроводжувала депутата парламенту Королівства Бельгії Жоржа Даллемана, який відвідав Україну з робочим візитом.

“Ми мали тижневий візит в Україну з Жоржом Даллемані та двома журналістами, щоб показати життя в Україні в містах та в маленьких селах, нагадуючи, що попереду зима і нас чекають важкі часи.

Насамперед наша поїздка почалася зі Львова. Там ми зустрілися із мером та губернатором області, та поспілкувались з нашими хлопцями у військовому госпіталю. Потім ми вирушили до Києва, Харкова, також ми їздили до Ірпеня та Ізюма. Ми спілкувались з людьми, ми бачили наслідки “праці” російських загарбників…

З самого початку наша поїздка почала нас “загартовувати”, коли перед зустріччю у Львові почала лунати сирена і нам довелося чекати кілька годин у бомбосховищі. Але далі кадри були ще гірші, коли ми приїхали до Ірпеня, я помітила, що немає жодного багатоквартирного будинку в якому не було б розбитого вікна.

Під час нашого візиту Жорж постійно спілкувався з українцями від Львова до Ізюма і в нього було одне із запитань до людей, яке може здаватись дивним, - “Як ви очікуєте закінчення цієї війни?” І що мене найбільше вражало, це відповідь людей на це запитання, всі люди відповідали по всій території України однаково, - “Ми очікуємо перемоги України, а якщо не буде перемоги, то наше життя нам непотрібно!” Це демонструє незламність волі українців, що не може не надихати.

Мені здається ми виконали свою місію в цій поїздці, адже Жорж Даллемані повернувся в Бельгію з “кличем” до своїх колег та прем’єр-міністра, про збільшення допомоги Україні.” - поділилась з нами Марта.

Повідомляємо, що Бельгія одна з двох країн разом з Угорщиною, яка не відправила в Україну свого урядовця.

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