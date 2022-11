Марта Барандій та Жорж Даллемані в Україні | Marta Barandyi et Georges Dallemagne en Ukraine

Depuis plus de 8 mois de guerre, chaque jour, nous et le monde entier voyons des images terribles de la guerre en Ukraine, et l'on finit par s'y habituer. C'est pour cette raison que le travail des parlementaires, ministres et autres chefs d'États se rendant en Ukraine est important. Voir par eux-mêmes le quotidien des gens sur place permet de se rendre compte que la guerre n'est pas finie et que l'Ukraine continue à avoir besoin de l'aide et du soutien de l'Europe et du monde.

Soutenant cette initiative, la responsable de l'organisation à but non lucratif Promote Ukraine, Marta Barandyi, a accompagné le député belge, Georges Dallemagne, qui s'est rendu en Ukraine pour une visite de travail.

"Nous avons effectué une visite d'une semaine en Ukraine avec Georges Dallemagne et deux journalistes pour montrer la vie en Ukraine dans les villes et les petits villages, nous rappelant que l'hiver est à venir et que des temps difficiles nous attendent.

Tout d'abord, notre voyage a commencé à partir de Lviv. Là, nous avons rencontré le maire et le gouverneur de la région et discuté avec nos soldats à l'hôpital militaire. Ensuite, nous sommes allés à Kyiv, Kharkiv, nous sommes également allés à Irpin et Izyum. Nous avons communiqué avec les gens, nous avons vu les conséquences du "travail" des envahisseurs russes...

Dès le début, notre voyage a commencé à nous "endurcir", quand avant la réunion de Lviv, la sirène a commencé à retentir et nous avons dû attendre plusieurs heures dans l'abri anti-aérien. Mais ensuite, les images étaient encore pires, quand nous sommes arrivés à Irpin, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un seul immeuble dans lequel il n'y avait pas de fenêtre cassée.

Lors de notre visite, Georges a constamment communiqué avec les Ukrainiens de Lviv à Izyum, et il a posé cette questions aux gens, qui peut sembler étrange, "Comment attendez-vous la fin de cette guerre?" Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la réponse du peuple à cette question, tout le monde a répondu de la même manière sur tout le territoire ukrainien: "Nous attendons la victoire de l'Ukraine, et s'il n'y a pas de victoire, alors nous n'avons pas besoin de nos vies!". Cela démontre la volonté indomptable des Ukrainiens, qui ne peut qu'inspirer.

Je pense que nous avons rempli notre mission lors de ce voyage, car Georges Dallemagne est revenu en Belgique avec un "cri" à ses collègues et au Premier ministre pour augmenter l'aide à l'Ukraine."

La Belgique est l'un des deux pays, avec la Hongrie, qui n'a pas encore envoyé de responsable gouvernemental en Ukraine.

Vous pouvez écouter l'intégralité de la conversation avec Marta sur notre site internet et sur notre radio RTBF-Ukraine en DAB+.