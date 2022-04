Marseille dort au retour des vestiaires... et offre un but stupide à Dessers

Entamer un match ou une deuxième période, c’est toujours un moment extrêmement important. Les joueurs de l’Olympique de Marseille s’en souviendront sans doute encore longtemps après cette demi-finale aller de Conference League face à Feyenoord.

Tandis que le marquoir indique 2-2 et que la deuxième période débute, l’OM met le ballon en jeu. Quelques passes plutôt neutres et le cuir arrive dans les pieds de Duje Caleta-Car. Mal inspiré, le joueur croate veut servir son portier Steve Mandanda en retrait. La passe est trop courte et Cyriel Dessers en profite, après seulement 9 secondes en deuxième période, pour planter son deuxième but de la soirée.