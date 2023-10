Marseille décroche sa première victoire sous Gattuso contre Le Havre

Après deux défaites consécutives en championnat, les Marseillais ont renoué avec la victoire en dominant Le Havre 3-0 au stade Vélodrome dimanche pour la 8e journée de Ligue 1, leur premier succès depuis l'arrivée de l'entraineur italien Gennaro Gattuso.

Les Olympiens, qui ont concédé un nul frustrant à domicile jeudi en Ligue Europa contre Brighton (2-2) après avoir mené 2 à 0, se sont largement imposés face à des Havrais réduits à 10; grâce à trois buts de Sangante (c.s.c, 18e), Aubameyang (21e) et Sarr (84e).

Balayé à Paris (4-0) et dépassé à Monaco (3-2), l'Olympique de Marseille n'avait plus gagné depuis la réception de Brest fin août, et pointe à présent à la 6e place du classement, à égalité de points avec le PSG qui se déplace à Rennes ce soir (20h45).