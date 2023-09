Marseille, côté restauration, is the new Copenhague

A Marseille, tout d’abord vous redécouvrirez la pizza fine et croustillant aux antipodes de la pizza napolitaine dont je vous tresse les louanges depuis des années. Au départ, la pizza, à Marseille, c’est un apport de l’immigration italienne – un Marseillais sur deux est italien, l’autre est corse – mais elle a développé ici sa propre vie. Elle est souvent garnie d’Emmental, non ça ne me fait pas grimper au plafond, ou d’anchois, voire en version moit-moit, un peu comme la tarte al djote mitoyenne, même si ça n’a rien à voir. Ce qui est amusant, c’est qu’une enseigne comme l’Eau à la Bouche, sur la Corniche Kennedy, fait de la pizza marseillaise 2.0, toujours fine et croquante, mais avec une pâte qui lève très longtemps, comme c’est l’usage maintenant pour tous les artisans qui pratiquent la farine et la levure, qui souhaitent développer les goûts et qui ont le respect de votre digestion.

A Marseille vous rencontrerez dans une petite épicerie qui s’appelle l’Idéal. Julia Sammut, fille de la grandissime Rien Sammut – est une ancienne journaliste qui fait maintenant épicière et restauration toute la journée, une boulangerie Pétrin-couchette, jeu de mots qui revendique fièrement le fait de ne faire ni croissants ni baguette et des restos bien déjantés avec tables rouillées, service parfois un peu brutal et saveurs explosives, le tout en plein vent quand le mistral souffle ou dans des petites salles, pas confortables au sens premier du terme, mais avec un sens du "cosy" jamais prétentieux et où les émotions gustatives sont vraiment au rendez-vous.

Allez à Marseille, faites pour une fois l’impasse sur la bouillabaisse et découvrez cette folie de la bouffe qui enflamme la plus vieille cité de France !

Epicerie L’idéal : 11 Rue d’Aubagne, 13001

Pétrin Couchette : 7 Cours Saint-Louis, 13001

Caterine : 27 Rue Fontange, 13006

Ripaille : 56 Rue Lorette, 13002

La Mercerie : 9 Cours Saint-Louis, 13001

La femme du Boucher : 10 Rue de Village, 13006

Limmat : 41 Rue Jean-Baptiste-Estelle, 13006

Livingston 5 Rue Crudère, 13006

Pizza Marseillaise, L’eau à la Bouche : 120 Corniche Kennedy, 13007