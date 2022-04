Mars, le mois des records

On s’en doutait, d’ailleurs le record était déjà tombé dès dimanche dernier, ce mois de mars 2022 a été particulièrement ensoleillé. Il faut savoir que la normale d’ensoleillement à Uccle est de 125 h et 45 minutes. Quand on parle de normales climatiques, il s’agit de la valeur moyenne calculée sur une période de 30 ans (entre 1991 et 2020). Et cette année, le record de 1931 avec 213 h et 49 minutes a été largement battu. En mars 2022, cela ne vous aura pas échappé, le temps était printanier et le soleil a brillé pendant 227 h et 14 minutes, plus de 100 h au-dessus de la normale, ce n’est pas rien ! C’est même plus que durant les mois d’été où les normales s’établissent entre 192 h et 204 h avec en plus, des journées beaucoup plus longues qu’au printemps.