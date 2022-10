Mars : la NASA va faire une grande annonce sur les dernières découvertes du Mars Reconnaissance Orbiter

La NASA va organiser un live pour annoncer les récentes découvertes du Mars Reconnaissance Orbiter sur la planète rouge, ce soir à 20 heures (heure belge).

Comme on l’apprend dans un communiqué de presse de la Nasa : "Les membres de l’équipe scientifique des deux missions expliqueront comment les données et les images de chaque vaisseau spatial – un à la surface de la planète rouge et un en orbite au-dessus – ont contribué à la découverte. Ils partageront comment les deux missions ont travaillé ensemble pour confirmer leurs observations."

On y retrouvera 4 intervenants principaux :

Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA,

Bruce Banerdt, chercheur principal InSight, Jet Propulsion Laboratory de la NASA,

Liliya Posiolova, MRO, responsable des opérations scientifiques orbitales chez Malin Space Science Systems,

Ingrid Daubar, responsable scientifique de l’impact d’InSight.

Vous pourrez suivre cette conférence de presse sur Twitter, Facebook et YouTube. Vous pourrez d’ailleurs même poser des questions pendant la conférence en utilisant le hashtag #AskNASA sur Twitter ou Facebook.