Mars : la Nasa peut enfin expliquer les tremblements de Mars ressentis en décembre 2021

Mars ne subit pas de tectonique des plaques comme c’est le cas sur Terre (ce qui crée des tremblements de terre) mais la planète rouge subit néanmoins de réguliers tremblements en raison du rétrécissement et de la fissuration de la croûte de la planète à mesure qu’elle se refroidit. C’était la première hypothèse des chercheurs qui ont finalement découvert que ces vibrations sismiques martiennes de décembre 2021, d’une magnitude de 4 (faisant ainsi partie des plus élevées jamais relevées), étaient en fait dues à un impact géant de météorite à plus de 3200 km d’InSight.

D’après les scientifiques, le météoroïde devait faire entre 4,5 et 12 mètres de large et l’impact a libéré l’équivalent énergétique de quelque part entre 2,5 et 10 kilotonnes de TNT (pour équivalence, la bombe atomique larguée sur Hiroshima équivalait à 15 kilotonnes de TNT) et il a laissé un cratère plus large qu’un terrain de football.