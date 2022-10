Mars : des microbes auraient-ils survécu pendant des millions d’années sous la surface ?

D’après cette étude, il faudrait donc chercher la vie et ces preuves sous la surface de la planète. "Il n’y a pas d’eau courante ou d’eau importante dans l’atmosphère martienne, de sorte que les cellules et les spores se dessèchent", explique Brian Hoffman, dans un communiqué. "On sait également que la température de surface sur Mars est à peu près similaire à la neige carbonique, elle est donc en effet profondément gelée."

De toutes les bactéries étudiées dans ces conditions similaires à celle de Mars, c’est Deinococcus radiodurans (surnommé "Conan la bactérie") qui est ressortie comme la plus adaptée à la vie martienne. C’est d’ailleurs cette bactérie qui avait déjà été identifiée comme pouvant faire un voyage interplanétaire et, de ce fait, amener la vie sur une autre planète. D’après l’étude, Deinococcus peut passer 1,5 million d’années à seulement 10 centimètres sous la surface, et environ 280 millions d’années à 10 mètres de profondeur, souligne Space.com.

"Nous suggérons que la fonte périodique pourrait permettre un repeuplement et une dispersion intermittents. De plus, si la vie martienne existait, même si des formes de vie viables ne sont pas présentes sur Mars, leurs macromolécules et virus survivraient beaucoup, beaucoup plus longtemps. Cela renforce la probabilité que, si jamais la vie évoluait sur Mars, cela se révélerait dans de futures missions", conclut Michael Daly.