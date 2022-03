Mars-avril 1922 : lorsque le bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max appelle à aider les réfugiés russes en Belgique

L'enfer du Goulag, la réalité des camps répressifs soviétiques La Trois

Elodie de Sélys vous emmène dans la Sibérie du XXe siècle pour découvrir toutes les facettes de la réalité du goulag soviétique. A la fois outil radical de purge sociale et politique, vitrine idéalisée et mensongère de la rééducation des détenus et machine économique productiviste impitoyable, les goulags ont causé la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.