Mars au potager : 5 conseils utiles pour améliorer nos récoltes

Sous les pluies de l’été, le mildiou, cette redoutable maladie cryptogamique, ne manque pas de ravager les tomates plantées au potager. Les abriter des précipitations sous un auvent permet d’obtenir de meilleurs résultats. Le risque de voir le mildiou se développer va maintenant aussi pouvoir être réduit avec les nouvelles variétés résistantes. La recherche agronomique a permis d’identifier les gènes responsables d’un meilleur comportement face à la maladie : Ph2 et Ph3 sont les plus importants. Des croisements ont permis de les incorporer dans des variétés qui montrent déjà une forte résistance. Parmi ces nouvelles obtentions figurant dans les catalogues, ‘Defiant’, ‘Gourmansum’, ‘Iron Lady’ et ‘Mountain Magic’ ont présenté de bons résultats. Des jardiniers curieux les introduisent parmi les variétés qu’ils cultivent déjà.

Attention : les tomates résistantes au mildiou sont toujours des hybrides F1 ne répondant pas au désir de nombreux jardiniers de privilégier maintenant des variétés dont les semences peuvent être récoltées pour de nouveaux semis.