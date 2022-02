Marry Me : contre toute attente

Si Marry me est l’adaptation du roman graphique éponyme de Bobby Crosby, le film ressemble à s’y méprendre à la propre vie de Jennifer Lopez.

En voyant la vie tout en paillettes de Kat Valdez, observée en permanence par une foultitude de fans à travers le monde, on pense au parcours de Jennifer Lopez.

Comme son personnage, J.Lo est une latino, une battante, une artiste complète et accomplie (danseuse, chanteuse, compositrice…), doublée d’une femme d’affaires aguerrie (égérie de plusieurs marques, site personnel sur le net…), capable de créer l’événement. On se souvient de ce tapis rouge des Grammy Awards que la trentenaire foulera au bras de Puff Daddy en 2000, dans cette improbable robe signée Versace, faisant d’elle un sex-symbol mondial, et qui sera à l’origine de la création de Google Images après que la recherche robe+tropical+J.Lo sur le moteur de recherche a explosé… événement qu’elle réitérera 19 ans plus tard - elle a tout juste 50 ans ! - en portant cette même robe à l’issue de la Fashion week de Milan.

Quant à ses amours, à l’instar de Kat Valdez, Jennifer Lopez les exposera, les mettra en scène et les médiatisera volontairement. Il n’est qu’à voir, pour n’en citer qu’un, le couple qu’elle a formé et qu’elle forme à nouveau avec l’acteur Ben Affleck, surnommé " Bennifer ", qui en son temps et encore aujourd’hui fait les choux gras de la presse et leur vaudra un " procès " en mauvais goût.