Marre des to do lists ? Testez la did list !

"Addictive", "contre-productive", "toxique"... La to do list n'a plus vraiment bonne presse. Peut-être qu'il est temps de passer à une autre méthode : la did list ! Ce concept consiste à prendre le contre-pied de la to do list en se basant sur des notions de bienveillance et de gratitude.

Vous vous préparez à partir en vacances mais vous voilà déjà à établir une to do list en prévision de votre retour au bureau ? Vantée pour ses nombreux bienfaits et son efficacité imparable, la to do list a depuis longtemps investi notre quotidien. Très pratique et alliée de nos journées chargées, elle est sans doute devenue indispensable pour bon nombre d’entre nous. Mais pour d’autres, elle peut aussi être l’origine d’une charge mentale accrue et rapidement se transformer en source de stress, voire de découragement.