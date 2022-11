Marre des horaires restreints ou sur rendez-vous de nombreux services publics et privés ?

"On a lancé une campagne intitulée "Entrez, c’est ouvert". On dénonce ce système d’horaire restreint, conditionné et on invite toutes les associations, services à la personne à afficher l’accroche-porte de la campagne, le prendre en photo et nous l’envoyer. On diffusera le résultat le 10 décembre qui est la journée internationale des droits de l’homme" résume Patrick Navatte.

"On voit vraiment les effets de ces fermetures sur les personnes qu’on aide". Sinem Mola, coordonne les cours de français pour le Miroir Vagabond à Marloie. Une part importante de son métier consiste à recevoir, suivre, aider, répondre aux questions de personnes en difficulté face à des démarches administratives. "J’ai de plus en plus de demandes d’aides pour une facture incomprise, une démarche qui n’a pas été effectuée, simplement parce que les personnes n’arrivent plus à accéder à l’information. Et même nous, on a de plus en plus de mal à aider parce qu’on n’arrive plus difficilement à joindre les services, les personnes-ressources qui suivent le dossier. On doit attendre plus longtemps, les personnes reçoivent des sanctions à cause de ces délais". Le Miroir Vagabond a donc lancé la campagne "Entrez, c’est ouvert" pour dénoncer un système de plus en plus exclusif.