Marre des gens qui inclinent leurs sièges dans les avions ? Une femme raconte sa vengeance parfaite et crée le débat

Incliner ou ne pas incliner son siège dans l'avion ? Telle est la question. Ce débat existe depuis des années et n'est pas prêt de s'arrêter. Une vidéo (trouvable sur LadBible) d'une auditrice de la radio australienne Nova est devenu virale l'année passée sur TikTok, et a resurgi récemment. L'auditrice raconte qu'elle déteste les passagers qui inclinent leur siège et qu'elle se venge systématiquement, ce qui a suscité des réactions mitigées.

"Quand tu voyages en classe économique et que la personne devant ne tient pas compte de toi et incline son fauteuil à fond... Ben, tu vois les bouches d'aération en haut ? Je les fais pivoter en plein sur leur visage et je les mets à fond", a-t-elle admis aux animateurs de "Fitzy & Wippa With Kate Ritchie".

Logiquement, le passager en question devrait se repositionner pour éviter le jet d'air, ce qui résout les problèmes de manque de place. Les chroniqueurs ont salué son intelligence mais les commentaires sur TikTok ne sont pas tous d'accord.

"Désolé, j'ai payé pour mon siège, alors je l'inclinerai si je veux" peut-on lire dans un commentaire. Ou encore : "Ne pas être respectueux = utiliser la fonction de la chaise comme elle a été conçue pour augmenter le confort".

D'autres internautes vont dans le sens de l'auditrice : "Je ne pense pas que les fauteuils devraient être inclinables, à moins qu'ils aient plus d'espace", et "???????????????? Il y a vraiment des gens qui se disent : "J'ai payé pour mon siège, je vais l'incliner" mais on s'en fout, vous allez recevoir de l'air froid dans la figure".