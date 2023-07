Marre des compteurs, je roule à l’instinct : quand les coureurs du Tour de France débranchent

"Quand ton compteur te dit que tu es en train d’exploser, tu t’arrêtes, alors qu’en réalité il te reste peut-être encore des ressources, dit-il. Quand ton cerveau ne sait pas, tu ne lâches pas."

Benoît Cosnefroy regrette aussi que "ça enlève une part d’imprévu" et dissuade des coureurs d’attaquer. "Remco (Evenepoel) a tout calculé au millimètre sur la dernière Vuelta et ça lui a donné raison puisqu’il l’a gagnée, lance-t-il. Mais Tadej Pogacar, je pense qu’il s’en contrefout des watts. Lui, ce qu’il veut c’est s’amuser. Je me retrouve plus dans ce genre de coureurs là."

Cosnefroy comme Perez font le lien avec l’évolution globale de la société où "tout est calculé". "En entreprise, on sait combien de temps quelqu’un a travaillé sur son ordinateur et ce qu’il a fait dessus. Nous, c’est pareil", dit Cosnefroy.

"Dans le métro ou le train, il n’y en a pas un qui ne regarde pas son téléphone, ajoute Perez. Moi dans l’avion, maintenant, je pose mes écouteurs, et si quelqu’un autour de moi veut parler, on discute. Au final il y a beaucoup de gens qui me parlent. C’est intéressant et tu apprends des trucs. Rester enfermé dans sa bulle, je ne trouve pas ça viable. Tout le monde est déprimé à cause de ça."