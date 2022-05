Marre des appels publicitaires ? Inscrivez-vous sur la liste « Ne m’appelez plus »

Si une entreprise continue de vous appeler, il s’agit de prendre un maximum d’informations comme : l’identité du démarcheur et de l’entreprise qu’il représente, son numéro d’entreprise et de téléphone, son e-mail, son adresse postale, la date de l’appel, autant d’éléments qui seront demandés au moment du signalement. Ces informations permettront d’ouvrir un dossier de la manière la plus efficace possible. Lorsqu’on vous propose des offres gratuites sans engagement, la méfiance reste de mise. Enfin, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par téléphone.

Outre les télévendeurs, des escrocs peuvent aussi vous appeler en vous proposant une offre alléchante. L’objectif est de vous dérober des données bancaires et des données d’identification. Ils opèrent presque toujours depuis l’étranger et ne tiennent évidemment pas compte de la liste "Ne m’appelez plus". Dans ce cas, il est vivement conseillé de raccrocher au plus vite et de bloquer les numéros.

Dans tous les cas, vous pouvez signaler l’appel frauduleux et/ou trompeur au Point de contact du SPF Économie ou au Centre Européen des Consommateurs lorsque l’entreprise qui vous appelle se trouve dans un autre pays de l’Union européenne.