Marre de la grisaille ambiante ? On a la solution !

La luminothérapie consiste à s’exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche, imitant celle du soleil. L'objectif ? Produire davantage de sérotonine, un neurotransmetteur notamment impliqué dans la bonne humeur. Un traitement qui peut aider en ces journées grises d'hiver... Éléments d'information avec le Dr Olivier Mairesse, professeur en neurosciences comportementales et somnologue.

La luminothérapie est un traitement scientifiquement reconnu pour notamment aider à traiter la dépression saisonnière hivernale: "D'un point de vue physiologique, nous avons des récepteurs spécifiques au niveau de la rétine, qui sont sensibles à la luminosité et très importants car ils envoient une information au cerveau pour régler le sommeil. La lumière influence donc notre veille et notre cerveau. Ce qu'il est aussi important de souligner, c'est que les neurotransmetteurs impliqués dans la veille et le sommeil sont aussi impliqués dans nos affects donc notre humeur. La lumière peut donc avoir effet bénéfique sur notre humeur!" explique le Dr Mairesse, professeur en neurosciences comportementales et somnologue.

Dépression saisonnière

Durant des saisons comme l'hiver et l'automne, des troubles peuvent s'installer comme la dépression saisonnière qui est due à un manque chronique d'exposition à cette source lumineuse qu'est le soleil et qui peut avoir un effet sur nos affects à plus long terme ajoute notre expert.