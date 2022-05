Marrakech, la ville ocre, retrouve des couleurs après le Covid.

En s'engouffrant à l'intérieur des remparts rouges de la vieille médina, le flot des touristes ne s'arrête pas. L'incessant va-et-vient anime la Medersa Ben Youssef, une école coranique du XVIe siècle, chef-d’œuvre architectural qui remonte à la dynastie saadienne. "Ce lieu est magique ! Je suis impressionné par tous les détails. Cela me manquait vraiment, depuis le Covid, de découvrir de nouvelles cultures", s'enthousiasme Nick, un Londonien de 29 ans, qui visite pour la première fois Marrakech.

Le centre-ville renoue progressivement avec le tempo de la foule des vacanciers. Ceux-ci se précipitent aussi pour visiter le Jardin Majorelle et le Musée Yves Saint Laurent, hauts lieux emblématiques et très courus de Marrakech. "Le musée était un passage obligé !", opinent Tommy et Coco, deux jeunes Chinois établis en Allemagne. "Nous nous considérons comme très chanceux de pouvoir voyager à nouveau et pour le moment, nous sommes conquis."