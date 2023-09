Marquinhos sauve le Brésil au Pérou, l'Argentine s'impose en Bolivie sans Messi

Richarlison (29e) avait lui aussi fait trembler les filets en reprenant de la tête un centre de Bruno Guimaraes, mais son but a été annulé après une intervention interminable de l’arbitrage vidéo, qui a mis plus de six minutes avant se décider pour le hors-jeu.

Mais Neymar a finalement brisé la malédiction des chamans en déposant un corner sur la tête de Marquinhos, qui a délivré les Brésiliens en toute fin de match.

Cette victoire laborieuse est la deuxième sous la houlette du nouveau sélectionneur Fernando Diniz, qui a remplacé Tite en attendant l’arrivée de Carlo Ancelotti pour la Copa America 2024.

Le Brésil reste ainsi en tête des qualifications sud-américaines à la différence de buts, devant l’Argentine, qui a elle aussi fait carton plein en battant la Bolivie (3-0) à La Paz, malgré l’altitude de 3.650 m et l’absence de Lionel Messi, laissé au repos.