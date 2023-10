Marqué une transformation contre son camp en rugby ? C’est possible

Ils sont légion en football, mais plus improbable et surprenant à la fois en rugby. Pourtant, il est possible d’inscrire un but contre son camp.

Ce samedi, un joueur du Hawick Rugby Football Club a effectué une grosse bourde lors d’un match face au Gala RFC. Alors que son équipe vient d’encaisser un essai, elle mène toujours au score 33-31 en attendant la transformation. D’autant plus que cette dernière est très excentrée, du côté droit des poteaux. Et donc difficile à inscrire.

Et pendant que le ballon se dirige hors des poteaux et que toute l’équipe d’Hawick croit à la victoire, il n’en est rien. Même les juges de touche se font avoir. Car le joueur d’Hawick ne trouve rien de mieux que d’effectuer une reprise de volée. Volée qui termine sa course entre les poteaux.

Dans la foulée, l’arbitre valide cette transformation. Si l’on se fie au règlement de World Rugby, c’est normal. Car l’article 8.4 stipule : "Pour accorder un but, le ballon doit être botté et passer au-dessus de la barre transversale et entre les poteaux de but, sans avoir préalablement touché un coéquipier ou le sol." Et d’ajouter à ça, l’article 8.17 : "Si l’équipe adverse touche le ballon et que la tentative est réussie, le but sera accordé."

Le score final sera de 33 partout et Hawick a donc loupé les points d’une belle victoire.