Marouane Fellaini balaie les rumeurs d’un éventuel retour : "Je suis bien en Chine…"

On aurait tendance à l’oublier depuis son exil chinois mais Marouane Fellaini n’a finalement que 34 ans et donc encore potentiellement quelques belles saisons devant lui. Retraité international depuis plusieurs années maintenant (au grand dam de ses plus fervents supporters), l’ancien Rouche roule sa bosse en Chine, à l’ombre des projecteurs médiatiques.

Seulement voilà, au vu de son profil atypique, il garde la cote à l’international et serait même sur les tablettes de plusieurs écuries européennes. Alors envisage-t-il un retour après son eldorado chinois ? Pas sûr.

Dans un long entretien accordé à So Foot, l’ancien Diable rouge s’est confié sur sa situation actuelle, son ambition future et son état d’esprit. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne semble pas regretter son choix exotique : "J’ai 34 ans, je suis bien où je suis et j’ai encore un contrat longue durée. Honnêtement, je suis tombé dans un top club. En ce moment, c’est pourtant un peu la crise pour les clubs chinois, donc les étrangers commencent un petit peu à partir. Avec la Covid, il y a aussi plein de lois, on est dans une bulle pour le championnat… Ce n’est pas facile quand tu as ta famille."

Les nouveaux riches de Newcastle peuvent donc plus que probablement aller se rhabiller, dans l’immédiat Marouane Fellaini n’est visiblement pas pressé de rentrer. Et qu’en est-il des Diables ? On se rappelle que, juste avant l’Euro, des rumeurs d’un éventuel retour en équipe nationale avaient fleuri un peu partout. À l’écouter, on n’était finalement pas passé si loin d’un improbable come-back : "Les coachs connaissent ma mentalité. Ils savent ce que je peux apporter à l’équipe. Je suis quelqu’un de bien, de respecté, qui aime bien rigoler… J’aurais pu revenir, mais j’aurais dû faire une quarantaine, j’avais promis à mon club de rester, c’était trop compliqué. En plus, quand je promets quelque chose, je m’y tiens. Eden a essayé de me convaincre de revenir, mais je lui ai dit qu’il y avait assez de top joueurs et qu’ils n’avaient pas besoin de moi. J’ai quand même regardé l’Euro" confie-t-il, toujours à So Foot.