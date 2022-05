Il y a quelques années, la bioingénieure Stéphanie de Bellefroid a abandonné ses projets afin de réaliser son rêve : cultiver des plantes, le tout dans le respect de la nature. Depuis, elle s’occupe à Rosières d’une centaine des variétés d’herbes et de fleurs comestibles à destination du secteur Horeca.

De la mise en terre à la récolte, tout est fait main, sans intrant chimique, dans le but de conserver la qualité et le goût. Les récoltes subissent également un séchage passif permettant de préserver les propriétés, les arômes et les couleurs des plantes.