Maroc : une collecte de dons arrive de Belgique dans les villages dévastés de l’épicentre du séisme

Un camion rempli de matériel humanitaire slalome entre les morceaux de béton éparpillés sur la route. Comme des fantômes, des dizaines de sinistrés, l’air hagard regardent passer le convoi. Plus aucune maison ne tient debout. La région de Talat N’Yaaqoub n’est plus qu’un immense champ de ruine. C’est ici que le séisme a frappé avec le plus d’intensité. Il a fallu plusieurs jours pour dégager la route jusque dans cette région reculée du Haut Atlas. Les habitants ont été livrés à eux-mêmes plusieurs jours. Une semaine après le tremblement de terre, l’aide gouvernementale et les humanitaires commencent à se déployer.

Hasna et Mohammed ont rassemblé une cagnotte en Belgique. Les dons sont arrivés en masse. Avec cet argent, ils ont pu acheter un stock impressionnant de matériel humanitaire. "On travaille avec une association de confiance sur place. Ils connaissent bien la montagne et ils savent dans quels villages il y a encore des besoins." Hasna court dans tous les sens. Elle veut charger le camion en vitesse, communiquer par les réseaux sociaux avec les donateurs et organiser le trajet. Des langes, du lait, des lampes, des couvertures, des matelas. Tout a d’abord été rassemblé et organisé dans ce qu’il reste d’une école. Il faut maintenant atteindre le village d’Ifourir