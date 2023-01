Maroc : le Parlement rejette les accusations "fallacieuses" des députés européens

Le parlement marocain a unanimement rejeté lundi les accusations "fallacieuses" des députés européens et les a accusés à son tour d'"ingérence" dans les affaires du royaume, en réaction à la résolution adoptée jeudi dernier au Parlement européen. Les eurodéputés s’y inquiétaient d’une détérioration de la liberté de la presse au Maroc et demandaient à Rabat de cesser le "harcèlement" de journalistes et de respecter les droits des opposants.

Via la résolution, sans aucune force législative, les eurodéputés se disaient également "profondément préoccupés par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen".

Le Parlement marocain réuni en plénière y a répondu lundi. Les "décisions (des eurodéputés) ne vont pas nous intimider et nous n’allons pas changer notre trajectoire et nos approches", a déclaré le président du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), le principal parti de la majorité, Mohamed Ghiat.

"Un pays que l’on croyait ami"

La résolution du PE est "une tentative désespérée d’influencer la justice marocaine indépendante" et une "violation de la souveraineté d’un pays partenaire", a renchéri Ahmed Touizi, du Parti Authenticité et Modernité (PAM), autre formation de la coalition gouvernementale.

Se faisant l’écho de plusieurs parlementaires, M. Touizi a accusé la France, sans la citer, d’être à l’origine d’une campagne anti-marocaine à Bruxelles. "Dans les coulisses de cette décision se cache un pays que l’on croyait ami et partenaire sûr mais l’odeur du gaz lui a fait perdre sa tête", a-t-il opiné, en référence au rapprochement entre Paris et Alger.

En conclusion, le parlement marocain "a décidé de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen et de les soumettre à une évaluation globale", sans plus de détails, a indiqué le président de la chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.