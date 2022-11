Maroc : la médina d’Essaouira, site du patrimoine mondial de l’Unesco, est assiégée par la mer

La célèbre Médina d’Essaouira, ville touristique du Maroc, est menacée par les effets des changements climatiques. Les scientifiques estiment d’ailleurs que plusieurs des sites du patrimoine mondial de l’Unesco sont menacés. Ici, la Médina est rongée par les assauts de la mer. Une mer qui se réchauffe et qui est plus forte et plus haute qu’avant.