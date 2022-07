Maroc : l’important feu de forêt touchant la région de Tétouan a été maîtrisé

Dans la région de Larache, la plus touchée par les sinistres depuis la mi-juillet, les pompiers continuent de lutter contre le seul foyer non circonscrit de la province, selon des sources locales. Cette province au sud de Tanger a été particulièrement affectée par des feux de forêts qui ont fait trois morts et détruit des milliers d’hectares. Un bénévole qui combattait les flammes a également péri dans la province voisine de Taounate.

A lire aussi : Des arbres qui perdent leurs feuilles en juillet ? Avec la sécheresse, ils sont soumis au stress hydrique

Un villageois a été mis en examen pour incendie involontaire à Larache. Selon le ministère de l’Agriculture, la superficie totale touchée par les feux de forêts dans plusieurs régions septentrionales du Maroc a atteint 10.300 hectares depuis mi-juillet. Le Maroc est frappé par des températures caniculaires, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique.