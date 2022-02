Maroc : course contre la montre pour sauver le petit Rayan au fond d’un puits

"Nos cœurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu’il retrouve ses proches au plus vite", a souhaité le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue du conseil hebdomadaire du gouvernement.

Mobilisées depuis plus de 48 heures, les équipes de secours, n’ont pas pu descendre directement dans le puits car "son diamètre ne dépasse pas 45 centimètres", a déclaré Abdelhabi Temrani, responsable de l’opération de sauvetage, à la télévision publique Al Oula.

Les secouristes ont également pensé "à élargir le diamètre du puits mais ce n’était pas possible à cause de la nature de la terre qui pouvait conduire à un éboulement", a détaillé de son côté le porte-parole de l’exécutif.

Seule solution : creuser autour du puits pour sauver l’enfant dont la survie a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux, jusqu’en Algérie voisine et pourtant rivale.