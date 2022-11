Maroc : à Rabat, la Wallonie se positionne sur le prometteur marché de l’énergie renouvelable

Le projet est dans les cartons depuis un certain temps. Il a été "poussé, accéléré par la situation géopolitique et énergétique actuelle", convient Jean-Luc Maurange, le CEO de John Cockerill.

Le Maroc possède à ses yeux la maturité et l’expertise, lui qui a adopté en 2009 une stratégie énergétique basée essentiellement sur les énergies renouvelables (biomasse, hydrogène vert, dessalement et énergie marine), avec l’objectif de porter leur part dans la production d’électricité à plus de 52% en 2030.

"Il nourrit aussi une forte ambition vers le nord : avec son solaire et son éolien extrêmement qualitatifs, il est idéalement placé pour satisfaire l’appétit de l’Union européenne", indique Jean-Luc Maurange, quelques jours après la signature par la Commission européenne d’un premier "Partenariat vert" avec un pays tiers, qui est le Maroc. "Mais ce pays a aussi une forte orientation sud, pour devenir leader énergétique au moins sur l’Afrique de l’Ouest".

Avec son solaire et son éolien extrêmement qualitatifs, il est idéalement placé pour satisfaire l’appétit de l’Union européenne

Devant la presse marocaine, le ministre-président wallon a souligné le "rôle global" qui échoit au Maroc en matière d’énergie verte. "Dans les relations avec l’Union européenne, et notamment via le Partenariat vert, nous entendons, nous en Belgique, et en particulier en Wallonie, être parmi le premier cercle d’amis coopérants du Maroc. Nous comptons aussi beaucoup sur le Maroc dans sa dimension africaine, notamment avec les pays de l’Ouest", a-t-il ajouté.