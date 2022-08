Maroc : 23 morts dans un accident d'autocar

Vingt-trois personnes ont été tuées et 36 blessées dans un accident d'autocar mercredi à l'est de Casablanca, un des drames de la circulation les plus meurtriers au Maroc ces dernières années, selon un bilan des autorités régionales de la Santé.

Le véhicule s'est renversé dans un virage sur une route nationale dans la province de Khouribga, ont précisé les autorités locales qui n'ont pas fait état de touristes étrangers parmi les victimes.

Selon le dernier bilan, 23 passagers ont péri dans l'accident et 36 autres ont été blessés, a déclaré en soirée à l'AFP le docteur Rochdi Kaddar, directeur régional de la Santé.